В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимое имущество сократилась на 1,5%

Государственная служба по вопросам имущества в январе-июле текущего года зарегистрировала 204 494 права собственности на недвижимое имущество и предоставила по ним выписки.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

37 588 (18,4%) зарегистрированных прав собственности приходится на первичную, а 166 906 (81,6%) - на повторную регистрацию, что соответственно на 12% больше и на 4,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

В отчетный период была проведена государственная регистрация прав собственности на 37 904 частных жилых и дачных домов, 52 196 квартир, 106 814 земельных участков, 1 736 нежилых зданий, 5 340 нежилых помещений, 417 имущественных комплексов, 84 многоэтажных жилых здания и т.д.

56 114 зарегистрированных прав собственности в этот период приходится на Баку, а остальная часть - на регионы.

За последний год количество составленных техпаспортов сократилось на 6% - до 145 642, а количество зарегистрированных ипотечных договоров – на 17,05% - до 34 196.