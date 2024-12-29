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В Азербайджане разрешение на эксплуатацию ряда нежилых строительных объектов будет выдаваться в особом порядке

В Азербайджане разрешение на эксплуатацию ряда нежилых строительных объектов будет выдаваться в особом порядке Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2023 года "О дополнительных мерах по выдаче разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов".
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 20:35
В Азербайджане разрешение на эксплуатацию ряда нежилых строительных объектов будет выдаваться в особом порядке

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 14 июня 2023 года "О дополнительных мерах по выдаче разрешений на эксплуатацию некоторых нежилых строительных объектов".

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно документу, с 1 января 2025 года срок для получения разрешения на эксплуатацию продлен до 1 января 2026 года. Теперь разрешение будет выдаваться не только для нежилых зданий, где до 1 июня 2023 года были завершены строительно-монтажные работы, но и для транспортных, коммуникационных, энергетических и других инженерно-коммуникационных объектов.

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