​В Азербайджане разрешат приватизацию предприятий стандартизации и метрологии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане станет возможна приватизация предприятий стандартизации и метрологии.

Как сообщает Report, в связи с этим предусмотрено внесение поправки в закон "О приватизации государственного имущества".

В направленном в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева проекте поправок будет разрешена приватизация предприятий стандартизации и метрологии. Однако запрет на приватизацию патентных услуг останется в силе.

Напомним, что согласно соответствующему положению, наряду с патентными услугами, была запрещена приватизация предприятий стандартизации и метрологии.

Отметим, что проект поправок будет обсуждаться 20 октября на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.