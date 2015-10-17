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    ​В Азербайджане разрешат приватизацию предприятий стандартизации и метрологии

    В связи с этим предусмотрено внесение поправки в закон О приватизации государственного имущества

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане станет возможна приватизация предприятий стандартизации и метрологии. 

    Как сообщает Report, в связи с этим предусмотрено внесение поправки в закон "О приватизации государственного имущества".

    В направленном в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева проекте поправок будет разрешена приватизация предприятий стандартизации и метрологии. Однако запрет на приватизацию патентных услуг останется в силе.

    Напомним, что согласно соответствующему положению, наряду с патентными услугами, была запрещена приватизация предприятий стандартизации и метрологии.

    Отметим, что проект поправок будет обсуждаться 20 октября на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса. 

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