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В Азербайджане разработаны предложения по решению проблем, возникающих при сносе старых построек

В Азербайджане разработаны предложения по решению проблем, возникающих при сносе старых построек 14:36
Инфраструктура
19 мая 2025 г. 15:14
В Азербайджане разработаны предложения по решению проблем, возникающих при сносе старых построек

В Азербайджане подготовлен пакет предложений по устранению юридических и технических проблем, возникающих при сносе старого жилого фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Ассоциация строительных производителей Азербайджана Ашраф Шихалиев на конференции "Новые ожидания в развитии жилищного фонда Баку".

По его словам, предложения основаны на исследованиях и международном опыте и направлены на обеспечение соответствия современным требованиям градостроительства и комплексное решение существующих проблем.

Шихалиев отметил, что одним из ключевых вопросов остается отсутствие единого подхода к компенсации за сносимую недвижимость. Также отсутствуют нормативы, регулирующие размер жилплощади, предоставляемой взамен, и порядок расчета компенсаций.

Ассоциация предлагает закрепить нормы в законодательстве, а размер компенсации определять решением Кабинета министров с учетом показателей экономического развития. "Это позволит сделать процесс более прозрачным и предупредить как завышенные требования со стороны собственников, так и злоупотребления со стороны застройщиков", - сказал Шихалиев.

Он добавил, что предлагается также внести поправки в Градостроительный и строительный кодекс, чтобы исключить компенсацию за незаконные или временные постройки, которые не имеют статуса жилья, но часто становятся предметом споров при переселении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda köhnə tikililərin sökülməsi ilə üzə çıxan problemlərin həlli üçün təkliflər hazırlanıb

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