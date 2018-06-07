В Азербайджане разработана спецпрограмма для пассажирских и грузовых перевозок

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Министерство транспорта, связи и высоких технологий разработало специальную программу для пассажирских и грузовых перевозок. Программа будет представлена в рамках 17-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики в этом году".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в программе нашли отражение различные анализы, в том числе по усовершенствованию выдачи разрешений на грузоперевозки:

"Программа окажет положительное влияние на пассажирские и грузовые перевозки. Разработанная Госслужбой автомобильного транспорта программа - долгосрочный проект, рассчитанный на несколько лет. Все это будет способствовать улучшению существующей инфраструктуры страны".

Замминистра добавил, что проводится целенаправленная работа по применению новейших информационных технологий в транспортном секторе:

"Это новшество для транспортного сектора. Применение современных технологий в данной отрасли востребовано на сегодняшний день".