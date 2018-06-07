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    В Азербайджане разработана спецпрограмма для пассажирских и грузовых перевозок

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Министерство транспорта, связи и высоких технологий разработало специальную программу для пассажирских и грузовых перевозок. Программа будет представлена в рамках 17-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики в этом году".

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

    По его словам, в программе нашли отражение различные анализы, в том числе по усовершенствованию выдачи разрешений на грузоперевозки: 

    "Программа окажет положительное влияние на пассажирские и грузовые перевозки. Разработанная Госслужбой автомобильного транспорта программа - долгосрочный проект, рассчитанный на несколько лет. Все это будет способствовать улучшению существующей инфраструктуры страны".

    Замминистра добавил, что проводится целенаправленная работа по применению новейших информационных технологий в транспортном секторе: 

    "Это новшество для транспортного сектора. Применение современных технологий в данной отрасли востребовано на сегодняшний день". 

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