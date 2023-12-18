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В Азербайджане разработана новая финансовая модель в сфере пассажироперевозок

В Азербайджане разработана новая финансовая модель в сфере пассажироперевозок В Азербайджане разработана новая устойчивая финансовая модель в сфере пассажирских перевозок.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 12:11
В Азербайджане разработана новая финансовая модель в сфере пассажироперевозок

В Азербайджане разработана новая устойчивая финансовая модель в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Текущая ситуация в сфере пассажироперевозок беспокоит нас, а также пассажиров. В настоящее время в Баку на около 100 маршрутах курсируют автобусы, не отвечающие современным требованиям. Эти автобусы серьезно нуждаются в обновлении", - сказал он.

Гумметов отметил, что хотя общественный транспорт и является социально сферой, необходимо защищать экономические интересы.

"Как отраслевое министерство, мы работаем над созданием механизма государственной поддержки для обеспечения устойчивых услуг общественного транспорта. С этой целью мы разработали новую устойчивую финансовую модель и начнем внедрять ее в следующем году", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Sərnişindaşıma sahəsində yeni dayanıqlı maliyyə modeli hazırlanıb"

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