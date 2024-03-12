В Азербайджане расширяется использование альтернативных источников воды

Ресурсы пресной воды в Азербайджане истощаются, поэтому расширяется использование альтернативных источников воды.

Ресурсы пресной воды в Азербайджане истощаются, поэтому расширяется использование альтернативных источников воды.

Как сообщает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов заявил журналистам в рамках Бакинской водной недели.

"Мы намерены построить завод по опреснению морской воды на Абшеронском полуострове, вероятнее всего в Сумгайыте, для пополнения запасов пресной воды в Баку", - отметил Ширинов.

Он добавил, что с учетом прогнозируемого ежегодного роста потребности в питьевой воде производственная мощность завода составит 100 млн кубометров в год.