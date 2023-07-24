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В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 233 полностью отремонтированные квартиры.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 17:02
В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 233 полностью отремонтированные квартиры.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагаются однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 3 августа.

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