В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 233 полностью отремонтированные квартиры.

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 233 полностью отремонтированные квартиры.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагаются однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 3 августа.