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В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 189 полностью отремонтированных квартир.
Инфраструктура
1 сентября 2022 г. 18:18
В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 189 полностью отремонтированных квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, гражданам предлагаются 34 жилых помещения в жилом комплексе, расположенном на улице Насреддина Туси Хатаинского района города Баку. Ежемесячная оплата предлагаемых квартир в указанном жилом комплексе начинается от 586 манатов.

В расположенном на 17 км шоссе Баку-Сумгайыт в Хырдалане жилом комплексе гражданам предлагаются 155 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Ежемесячная оплата предлагаемых квартир в указанном жилом комплексе начинается от 268 манатов.

Процесс выбора квартир будет осуществляться через Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии (EİKZS) с 9 сентября 2022 года.

С подробной информацией о требованиях к арендаторам, приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), позвонив в колл-центр 1549, а также ознакомившись с инструкцией, размещенной на EİKZS.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzillərin siyahısına daha 189 mənzil əlavə olunub

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