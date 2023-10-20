В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 171 полностью отремонтированную квартиру в комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа предлагает гражданам еще 171 полностью отремонтированную квартиру в комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, ежемесячная плата за одно- и двухкомнатные квартиры в этом комплексе начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора через электронную систему ипотеки и кредитных гарантий с 30 октября.

На сегодняшний день почти с 4100 гражданами заключены договоры в рамках механизма аренды с правом выкупа.