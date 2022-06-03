В Азербайджане проведут работы по бетонной облицовке 20 оросительных каналов

В Азербайджане в целях предотвращения потери воды проведут работы по бетонной облицовке 20 оросительных каналов.

В Азербайджане в целях предотвращения потери воды проведут работы по бетонной облицовке 20 оросительных каналов.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Закир Гулиев.

Об этом он рассказал в ходе медиатура в Шабранском районе, организованного по случаю 5 июня - профессионального праздника работников водного хозяйства и мелиорации.

"Общая протяженность оросительных каналов в Азербайджане составляет 52 тысячи километров. Из них 72-73% - каналы, проложенные в земляном русле. Многие из них имеют 100-летнюю историю. К сожалению, в таких каналах потери воды составляют 35-40%. Однако потерь на посевных площадях гораздо больше по сравнению с каналами. Потому что в сельско-фермерских хозяйствах из-за неровности поверхности на 1 гектар земли подается в 2-3 раза больше воды. А это означает потерю воды и времени. Как известно, под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева действует комиссия по обеспечению рационального использования водных ресурсов. И там тщательно рассматриваются такие вопросы. Есть фактическое решение о бетонной облицовке 20 каналов. Уже ведутся проектно-сметные работы", - сказал З.Гулиев.