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В Азербайджане проведут оценку более 2 тыс. единиц госимущества

В Азербайджане проведут оценку более 2 тыс. единиц госимущества В 2024 году Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет оценку 2 260 объектов государственного имущества, расположенных в различных городах и районах.
Инфраструктура
14 декабря 2023 г. 12:03
В Азербайджане проведут оценку более 2 тыс. единиц госимущества

В 2024 году Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет оценку 2 260 объектов государственного имущества, расположенных в различных городах и районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

В рамках оценки будут определены уставные капиталы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, созданных на базе 10 государственных предприятий, проведен осмотр 250 малых государственных предприятий и объектов, 1 500 земельных участков, оценка 500 транспортных средств, находящихся на балансе государственных предприятий и организаций.

На оценку будет потрачено 287 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il 2 mindən çox dövlət əmlakı qiymətləndiriləcək

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