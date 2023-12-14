В Азербайджане проведут оценку более 2 тыс. единиц госимущества

В 2024 году Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет оценку 2 260 объектов государственного имущества, расположенных в различных городах и районах.

В 2024 году Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет оценку 2 260 объектов государственного имущества, расположенных в различных городах и районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

В рамках оценки будут определены уставные капиталы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, созданных на базе 10 государственных предприятий, проведен осмотр 250 малых государственных предприятий и объектов, 1 500 земельных участков, оценка 500 транспортных средств, находящихся на балансе государственных предприятий и организаций.

На оценку будет потрачено 287 тысяч манатов.