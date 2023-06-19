В Азербайджане проведен мониторинг исполнения проекта по восстановлению кяризов

Представители Международной организации по миграции (МОМ) и представительства Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Азербайджане посетили Джебраил и Геранбой с целью мониторинга исполнения финансируемого двумя организациями проекта

Представители Международной организации по миграции (МОМ) и представительства Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Азербайджане посетили Джебраил и Геранбой с целью мониторинга исполнения финансируемого двумя организациями проекта “Комплексное развитие сельской местности в районах проживания вынужденных переселенцев путем восстановления системы кяризов в Азербайджане”.

Как сообщает Report, гости ознакомились с восстановительными работами в селе Хоровлу Джебраильского района и селе Гарадаглы Геранбойского района, встретились с инженерами.

До сих пор в рамках проекта были восстановлены и введены в эксплуатацию 26 кяризов в Агдамском, Геранбойском и Газахском районах.