В Азербайджане проложено 780 км водопроводных линий

В Азербайджане в этом году проложено 780 километров водопроводных и 171 километр канализационных линий.

В Азербайджане в этом году проложено 780 километров водопроводных и 171 километр канализационных линий.

Как сообщает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов заявил на мероприятии по итогам года.

По его словам, в стране в этом году построено два новых водохранилища и открыты 480 родников. Ширинов добавил, что уровень охвата абонентов приборами учета вырос до 89,5%, а в результате борьбы с незаконными подключениями предотвращена потеря воды в объеме 4,2 млн кубометров.