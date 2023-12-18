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В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами

В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию безналичной платежной системы с целью предоставления доступа ко всем видам платежных средств в общественном транспорте.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 11:37
В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами

В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию безналичной платежной системы с целью предоставления доступа ко всем видам платежных средств в общественном транспорте.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, после обновления системы можно будет осуществлять оплату через все банковские карты и мобильные устройства.

"Со следующего месяца на нескольких маршрутах будет тестироваться оплата банковской картой. После испытаний планируется начать предварительное внедрение новой платежной системы в конце первого квартала 2024 года", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Bus fares in Azerbaijan to be paid by bank cards
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtobuslarda gedişhaqqı bank kartları ilə ödəniləcək

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