В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами

В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию безналичной платежной системы с целью предоставления доступа ко всем видам платежных средств в общественном транспорте.

В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию безналичной платежной системы с целью предоставления доступа ко всем видам платежных средств в общественном транспорте.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, после обновления системы можно будет осуществлять оплату через все банковские карты и мобильные устройства.

"Со следующего месяца на нескольких маршрутах будет тестироваться оплата банковской картой. После испытаний планируется начать предварительное внедрение новой платежной системы в конце первого квартала 2024 года", - сказал замминистра.