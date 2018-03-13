В Азербайджане продолжат инвестировать в транспортный сектор

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В последние годы инвестиции в транспортно-логистический сектор Азербайджана составляют около 20% инвестиций в экономику страны.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра транспорта, связи и высоких технологий Тахир Мамедов на панельной сессии по упрощению транспортных и логистических процедур в рамках международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

Он отметил, что в целях продолжения этих инвестиций осуществляется сотрудничество с такими международными финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Азиатский банк развития (ADB) и Европейский инвестиционный банк (EIB).

"Шелковый путь важен не только с позиции транспортной логистики, но и для установления культурных связей. Я думаю, что эти отношения продолжат развиваться", - сказал он.