В Азербайджане продолжается подготовка к отопительному сезону

Отопительный сезон в горных районах Азербайджана начнется 1 ноября, в Баку, а также в других городах и районах - 15 ноября.

Отопительный сезон в горных районах Азербайджана начнется 1 ноября, в Баку, а также в других городах и районах - 15 ноября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО ”Азеристиликтеджхизат".

До конца текущего месяца будут завершены подготовительные и ремонтно-восстановительные работы к осенне-зимнему сезону.

В настоящее время ”Азеристиликтеджхизат" посредством 563 котельных и 88 тепловых пунктов обеспечивает теплом 3 879 жилых зданий, около 180 тыс. квартир, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения, 2 052 социальных и хозяйственных объекта.

В ОАО постоянно работают около 1200 сотрудников, а во время отопительного сезона - 2250, из которых около 500 работают на отопительных пунктах в регионах.