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В Азербайджане продано 20 земельных участков, перешедших в госсобственность

В Азербайджане продано 20 земельных участков, перешедших в госсобственность В ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане продано 20 земельных участков, перешедших в госсобственность

В прошлом году в Азербайджане был организован 221 конкурс и аукцион с целью передачи в собственность или аренду 1,7 тыс. земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

В документе говорится, что цена продажи или аренды земель, переданных в собственность или аренду, составила 2343,3 тыс. манатов. Конкурс и аукцион не состоялись по 192 муниципальным землям из-за отсутствия предложений. Общая площадь переданных в собственность или аренду муниципальных земель составила 7,5 тыс. гектаров.

Кроме того, с целью организации продажи перешедшего в государственную собственность конфискованного имущества было передано 67 единиц имущества на сумму 102,3 тыс. манатов, из 8 аукционов на их продажу состоялось 3, продано 20 единиц на сумму 35,7 тыс. манатов.

В ближайшие дни отчет будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət mülkiyyətinə keçmiş 20 torpaq sahəsi satılıb

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