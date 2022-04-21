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В Азербайджане процесс документирования паевых земель может завершиться раньше срока

В Азербайджане процесс документирования паевых земель может завершиться раньше срока В Азербайджане осуществляемый за счет государственных средств процесс документирования не обеспеченных имущественными документами паевых земель может быть завершен раньше запланированного срока.
Инфраструктура
21 апреля 2022 г. 16:20
В Азербайджане процесс документирования паевых земель может завершиться раньше срока

В Азербайджане осуществляемый за счет государственных средств процесс документирования не обеспеченных имущественными документами паевых земель может быть завершен раньше запланированного срока.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

"С декабря прошлого года поступили заявления от 17 742 семей, обладающих земельными паями без оформленных документов на собственность. Право собственности на 9 521 земельный участок зарегистрировано в государственном реестре недвижимости. В установленный законом срок будут представлены документы на земельную собственность и другим обратившимся с заявлениями гражданам.

Данная работа проводится в рамках исполнения полномочий, вытекающих из Указа президента от 7 октября 2021 года "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений". Целью является повышение социальной защиты населения, развитие сельского хозяйства и обеспечение фермеров субсидиями.

Оказание регистрационных услуг непосредственно на местах позволяет гражданам более эффективно использовать свои имущественные права, быстрее и удобнее пользоваться услугами", - говорится в сообщении ведомства.

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