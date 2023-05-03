В Азербайджане приватизировано 20 объектов госимущества

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ, 1 объект и 17 транспортных средств.

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ, 1 объект и 17 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукционе один из автомобилей был приобретен по цене втрое превышающей стартовую. Предлагаемый по стартовой цене 11 тыс. манатов автомобиль марки Mercedes Benz Sprinter был приватизирован за 36 тыс. манатов.

Приватизированные на аукционе пакеты акций принадлежат ОАО Cəlilabad Məişət и ОАО Xudat Kəndnəqliyyat.

В ходе аукциона также был приватизирован магазин в селе Газахбейли Газахского района. Общая полезная площадь объекта составляет 108 кв. метров, а площадь земельного участка - 300 кв. метров. Объект был приватизирован вместе с земельным участком.

В результате приватизации государственного имущества ожидается поступление в госбюджет 231 156 манатов.

Со списком приватизированного госимущества можно ознакомиться здесь .

Очередные аукционы пройдут 16 и 23 мая. На торги будут выставлены 57 единиц госимущества.