В Азербайджане приступили к внедрению принципа "одного окна" при регистрации недвижимого имущества и земельных участков

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества приступил к внедрению принципа "одного окна" при регистрации недвижимого имущества, в том числе земельных участков, технической инвентаризации недвижимого имущества и оформлении технических документов.

Как сообщили Report в Комитете, отныне муниципалитеты, граждане, физические и юридические лица смогут зарегистрировать принадлежащее им имущество и земельные участки только в территориальных управлениях Службы государственного реестра недвижимого имущества. Кроме того, отпала необходимость обращаться по нескольким адресам при первичной регистрации земель. Согласно принципу "одного окна", все вопросы относительно оформления документации, кадастровых вопросов, измерения, технической инвентаризации, уточнения электронной и фактической информации будут решаться по одному адресу. Это способствует повышению прозрачности, оперативности, ускорению процесса регистрации.

Комитет также держит под контролем вопрос недопущения регистрации необоснованно переданного муниципалитетам, физическим и юридическим лицам, а также незаконно построенного на защитных полосах недвижимого имущества.