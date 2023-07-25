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В Азербайджане приступили к управлению платными парковочными местами

В Азербайджане приступили к управлению платными парковочными местами Принимаются системные меры для решения существующих проблем с остановкой, стоянкой и парковкой транспортных средств на улицах и проспектах Баку, обеспечения непрерывности дорожного движения.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 17:21
В Азербайджане приступили к управлению платными парковочными местами

Принимаются системные меры для решения существующих проблем с остановкой, стоянкой и парковкой транспортных средств на улицах и проспектах Баку, обеспечения непрерывности дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Напомним, что Кабинет министров принял решение об утверждении размеров тарифов за парковку транспортных средств. Согласно решению, в Баку определены 5 парковочных зон, и плата за парковку взимается в соответствии с каждой зоной. Парковка в 4-ой парковочной зоне бесплатная.

Кроме того, согласно правилам, в других зонах с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям плата за парковку транспортных средств не взимается. Жители, проживающие в домах или зданиях, расположенных в 100 метрах от парковки, могут приобрести индивидуальные парковочные талоны и пользоваться парковочными местами бесплатно.

Решение вступает в силу сегодня, меры по его исполнению осуществляются поэтапно. Агентство наземного транспорта Азербайджана уже начало работу в этом направлении - устанавливаются дорожные знаки и наносится соответствующая разметка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödənişli parklanma yerlərinin idarə edilməsinə başlanılıb

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