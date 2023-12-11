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В Азербайджане принят новый госстандарт по организации дорожного движения

В Азербайджане принят новый госстандарт по организации дорожного движения Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял новый государственный стандарт касательно требований к дор
Инфраструктура
11 декабря 2023 г. 18:39
В Азербайджане принят новый госстандарт по организации дорожного движения

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял новый государственный стандарт касательно требований к дорожным знакам, линиям разметки, светофорам (их монтаж, размеры и характеристики) и правил их использования.

Об этом Report сообщили в AZSTAND.

Согласно сообщению, стандарт был разработан Министерством цифрового развития и транспорта с целью повышения уровня безопасности дорожного движения, совершенствования управления в области безопасности дорожного движения, применения современных инновационных методов, создания “системы безопасного дорожного движения” в стране, повышения осведомленности и пропаганды в области безопасности дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yol hərəkətinin təşkilinə dair yeni dövlət standartı qəbul edilib

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