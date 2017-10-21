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    В Азербайджане прекращено выдача служебных автомобилей некоторым государственным органам

    Решение коснулось три государственных ведомств

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прекращено выдача автомобилей для служебного использования некоторым государственным органам.     Как сообщает Report, об этом говорится в поправках, внесенных в решение Кабмина об улучшении правил использования транспортных средств в предприятиях, учреждениях и организациях, финансируемых государством.

    Согласно документу, речь идет об Управлении национального архива, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» и Комплекса площади Государственного флага, на балансе которых имеются семь служебных автомобилей. 

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