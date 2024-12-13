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В Азербайджане предупредили суда о штормовой погоде

В Азербайджане предупредили суда о штормовой погоде 17:48
Инфраструктура
13 декабря 2024 г. 18:02
В Азербайджане предупредили суда о штормовой погоде

Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве предупредил суда о штормовой погоде.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Агентства Парвана Иманова.

Согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер будет наблюдаться в акватории Каспийского моря с завтрашнего дня и до утра 15 декабря.

Ветер усилится до 18-23 м/с, временами порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, а в открытом море - до 32-37 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 3-4 м, а при дальнейшем развитии событий - 6-8 м.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fırtınalı hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

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