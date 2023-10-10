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В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников

В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников и культурного наследия.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 11:23
В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников

В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников и культурного наследия.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде на международной конференции "Жизнеспособные и устойчивые города наследия" в Баку.

"Мы готовы сотрудничать со всеми уполномоченными структурами в этом направлении. Памятники в "Ичеришехере" находятся под охраной. В соответствии с генеральным планом, принятым в 2007 году, сохраняется историческая городская среда", - отметил он.

Шахин Сеидзаде также отметил, что одной из основных целей является привлечь молодые кадры к работам по реставрации, помочь им усовершенствовать свои навыки.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Seyidzadə: "Abidələrin qorunmasında yeni metodlar tətbiq edilməlidir"

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