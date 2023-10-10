В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников

В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников и культурного наследия.

В Азербайджане предложили применять новые методы охраны исторических памятников и культурного наследия.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде на международной конференции "Жизнеспособные и устойчивые города наследия" в Баку.

"Мы готовы сотрудничать со всеми уполномоченными структурами в этом направлении. Памятники в "Ичеришехере" находятся под охраной. В соответствии с генеральным планом, принятым в 2007 году, сохраняется историческая городская среда", - отметил он.

Шахин Сеидзаде также отметил, что одной из основных целей является привлечь молодые кадры к работам по реставрации, помочь им усовершенствовать свои навыки.