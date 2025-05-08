В Азербайджане предлагают проезд во всех видах транспорта оплачивать банковскими картами

12:14

В Азербайджане подготовили и представили государственным органам предложения по организации оплаты проезда банковской картой не только на железнодорожном, но и на других видах транспорта.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Аббас Ибрагимов.

"В настоящее время клиенты банка могут осуществлять оплату проезда на железнодорожном транспорте не только картой, но и с помощью Applepay и Googlepay. Мы обеспечили им и эту возможность. Мы представили соответствующим организациям наши предложения по использованию карт и в других видах общественного транспорта. Если получим от них положительный отзыв, то мы готовы, у нас есть знания и навыки для этого. Мы можем быстро расширить охват этой услуги", - сказал он.