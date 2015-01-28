Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внедрение принципа "единого окна" при регистрации жилья. Как сообщает Report, это предложение прозвучало на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике Милли Меджлиса.

На обсуждение были вынесены проекты поправок в законы "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов", "О государственном реестре недвижимого имущества" и "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" и др.

Начальник Службы государственного реестра недвижимого имущества (СГРНИ) Магомед Иманов заявил, что поправки служат решению существующих проблем: "Хотя закон о "О государственном реестре недвижимого имущества" был принят в 2004 году, он начал функционировать в 2006 году. Поправки служат решению вопросов, связанных с документацией того периода. Кроме того, будет упрощена регистрация коллективного дачного хозяйства".

М.Иманов отметил, что граждане, получившие в прошлом квартиры по распоряжению совета народных депутатов и не имеющие ордера на них, не могут их приватизировать: "Реализация данного законопроекта позволит решить эти вопросы".

Глава СГРНИ добавил, что за исключением распоряжений до принятия в 2009 году Гражданского кодекса, выданные гражданам распоряжения заменят ордера.

Депутат Вахид Ахмедов предложил внедрение принципа "единого окна" при регистрации жилья.

Депутат Али Масимли отметил, что если при строительстве домов высотой до 12 метров гражданам необходимо было информировать соответствующие органы исполнительной власти, в настоящий момент никто не следует данному закону.

Председатель комитета Зияд Самедзаде отметил, что на пленарном заседании Милли Меджлиса 2 февраля на обсуждение будет вынесен проект закона "О рекламе". Принятие этого закона поможет решить проблемы в сфере рекламы.