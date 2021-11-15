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В Азербайджане предлагается создать высшую театральную школу

В Азербайджане предлагается создать высшую театральную школу В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялась встреча между Общественным советом при Министерстве культуры Азербайджана и творческим коллективом театра. В ходе встречи состоялся обмен мнениями на тему "Новый взгляд на деятельность
Инфраструктура
15 ноября 2021 г. 17:08
В Азербайджане предлагается создать высшую театральную школу

В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялась встреча между Общественным советом при Министерстве культуры Азербайджана и творческим коллективом театра. В ходе встречи состоялся обмен мнениями на тему "Новый взгляд на деятельность театрального коллектива".

Как сообщили Report в министерстве, председатель Общественного совета Гярай Алибейли отметил, что поддерживаются все предложения и идеи, направленные на концепцию современного развития национальной культуры.

По его словам, соответствующие предложения представляются руководству министерства: "На интернет-сайте Министерства культуры будет создан раздел Общественного совета, благодаря которому предложения будут более оперативно доведены до руководства".

Директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов сообщил, что направил в Министерство пакет предложений для становления Национального театра на новом этапе, построения модели современного Азербайджанского театра. В то же время директор отметил, что для повышения мастерства актеров было бы эффективным учреждение при Министерстве культуры Высшей театральной школы.

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