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В Азербайджане предлагается расширить льготы на платную парковку автомобилей

В Азербайджане предлагается расширить льготы на платную парковку автомобилей В Азербайджане предлагается ввести льготы на платную парковку автомобилей для определенной категорий граждан.
Инфраструктура
1 февраля 2024 г. 13:43
В Азербайджане предлагается расширить льготы на платную парковку автомобилей

В Азербайджане предлагается ввести льготы на платную парковку автомобилей для определенной категорий граждан.

Как сообщает Report, с предложением выступил депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Граждане, паркующие автомобили рядом со своим домом, освобождены от уплаты за парковку по системе AzParking. Предлагаю ввести льготы и для граждан, которые паркуют свои автомобили рядом с рабочим местом. За те 8 часов, которые человек проводит на работе, набегает немалая сумма за парковку. Это же относится к преподавателям и студентам вузов, приезжающим в учебное заведение на автомобилях", - считает парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobillərin parklanması ilə bağlı güzəştlərin artırılması təklif olunur

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