В Азербайджане предлагается организовать производство железнодорожных комплектующих

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане возможно наладить производство различных комплектующих для железной дороги. Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на прошедшем в Баку мероприятии по случаю профессионального праздника железнодорожных работников.

Председатель призвал производителей проявить активность в этом вопросе.

"К сожалению, мы вынуждены завозить любой необходимый материал из-за рубежа. В будущем эти комплектующие могут производиться на небольших заводах и фабриках по нашему заказу. Мы закупаем технические детали и установки из России, хотя могли бы производить сами. Я неоднократно поднимал данный вопрос, однако пока никакой реакции не получил", - отметил Дж.Гурбанов.