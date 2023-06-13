В Азербайджане предлагает довести расходы бюджета до 40% ВВП

Протекающие в мире экономические и геополитические процессы, сохранение инфляции обуславливают необходимость выделения дополнительных средств и в направлении социальных процессов.

Протекающие в мире экономические и геополитические процессы, сохранение инфляции обуславливают необходимость выделения дополнительных средств и в направлении социальных процессов.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что с одной стороны, увеличение темпов экономического роста, а с другой стороны, увеличение за счет бюджета 40% ВВП вместо нынешних 30-32% приведет к направлению достаточного количества средств на финансирование освобожденных территорий и решение социальных проблем.

"Следует пересмотреть средства, выделенные на образование, в качестве вклада в будущее. 80% выделенных на образование средств направляются на оплату труда. Было бы хорошо пересмотреть и региональные проблемы. В регионах должен быть завершен процесс проведения канализации, газификации сел. С другой стороны, было бы хорошо увеличить пособие в размере 80 манатов, предоставляемое ветеранам Карабахской войны".

А.Масимли подчеркнул, что в этом году из госбюджета планируется выделить 2 млрд 260 млн манатов на ускорение процесса восстановления на освобожденных от оккупации территориях:

"В целом, с учетом выделенных ранее средств в этот регион будет направлено 5 млрд 260 млн манатов. Это сыграет большую роль в финансовом обеспечении процесса Великого возвращения".