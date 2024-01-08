В Азербайджане потери воды, добываемой из природных источников, составляют 28%

В Азербайджане из природных источников добывается 12,78 млрд кубометров воды в год, 3,63 млрд кубометров из которых при транспортировке и распределении воды теряются.

В Азербайджане из природных источников добывается 12,78 млрд кубометров воды в год, 3,63 млрд кубометров из которых при транспортировке и распределении воды теряются.

Как сообщает Report, об этом говорится в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно данным, годовое потребление пресной воды в стране составляет около 9,15 млрд кубометров, из которых 72,5% используется в сельском хозяйстве, 3,2% - на бытовые и 24,3% - на промышленные нужды (в основном на электроэнергию и охлаждение тепловых электростанций).

Судя по годовому объему воды на душу населения (1 000 кубометров на душу населения), Азербайджан является одной из стран, испытывающих проблемы с водой. Согласно национальному отчету Рамочной конвенции ООН об изменении климата, из-за изменения климата национальные водные ресурсы, вероятно, сократятся более чем на 23% к 2050 году. Около 6%, или 744 млн кубометров воды, добываемой в стране, в год потребляется на Абшеронском полуострове. Поскольку на полуострове нет природных источников воды, вода транспортируется из других регионов страны.