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    В Азербайджане построят два судна типа Ро-Ро к концу следующего года

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ ООО "Бакинский судостроительный завод" построит 2 судна типа Ро-Ро для ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

    Как сообщает Report, об этом сказал на организованном для журналистов тренинге сказал глава департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

    По его словам, эти суда смогут перевозить 50 грузовиков TIR, 44 грузовых вагона и 100 пассажиров.

    Гасанлы отметил, что перевозки грузовиками TIR через Азербайджан в последнее время сократились: 

    "Раньше из-за проблем между Турцией и Россией грузы перевозились по Каспию. Сейчас страны наладили отношения, и традиционные маршруты возобновились, тем не менее, наши перевозки все еще актуальны".

    Представитель Бакинского порта также сказал, что в первом полугодии пассажироперевозки увеличились на 37% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что суда типа РО-РО (ролкеры) - это суда с горизонтальным способом грузообработки. Предназначены для транспортировки грузов, находящихся в трейлерах-автоприцепах, а также для перевозки автомобилей, грузовиков, грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и вагонов, которые приводятся в движение и покидают судно своим ходом. РО-РО суда имеют особую конструкцию, встроенные рампы, а также грузовой лифт, что позволяет грузу "закатываться на судно" или "скатываться с судна " в момент нахождения судна в порту.

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