О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане поезда нового типа впервые ремонтируют местные специалисты

В Азербайджане поезда нового типа впервые ремонтируют местные специалисты С учетом принципиального отличия вагонов нового типа от поездов предыдущего поколения в депо установлено новое оборудование и стенды для ремонта
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 15:09
В Азербайджане поезда нового типа впервые ремонтируют местные специалисты

В 2021 году в Бакинском метрополитене было внедрено еще одно технологическое новшество. Впервые в истории метрополитена отечественные специалисты успешно выполнили плановый ремонт поездов современного типа.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Данный вид ремонта в поездах нового поколения типа 81-760.B/761.B/763.B, находящихся в эксплуатации более 5 лет, должен выполняться в обязательном порядке в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, установленными предприятием-изготовителем. Также данный вид ремонта является безусловным требованием безопасности пассажиров и поддержания поездов в исправном состоянии.

Впервые такие ремонтные работы в Бакинском метрополитене были проведены в январе-феврале 2020 года. В то время периодический ремонт вагонов выполняло предприятие "Метровагонмаш-сервис", действовавшее при предприятии "Метровагонмаш" АО "Трансмашхолдинг". В соответствии с условиями договора, заключенного в 2019 году, "Метровагонмаш-сервис" наряду с ремонтом вагонов должен был готовить кадры, которые в дальнейшем будут выполнять этот процесс.

С учетом принципиального отличия вагонов нового типа от поездов предыдущего поколения в депо установлено новое оборудование и стенды для ремонта. Все это позволило применять самые высокие стандарты в процессе ремонта поездов нового поколения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото İlk dəfə müasir tipli qatarların təmirini yerli mütəxəssislər edəcəklər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi