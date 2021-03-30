В Азербайджане поезда нового типа впервые ремонтируют местные специалисты

С учетом принципиального отличия вагонов нового типа от поездов предыдущего поколения в депо установлено новое оборудование и стенды для ремонта

В 2021 году в Бакинском метрополитене было внедрено еще одно технологическое новшество. Впервые в истории метрополитена отечественные специалисты успешно выполнили плановый ремонт поездов современного типа.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Данный вид ремонта в поездах нового поколения типа 81-760.B/761.B/763.B, находящихся в эксплуатации более 5 лет, должен выполняться в обязательном порядке в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, установленными предприятием-изготовителем. Также данный вид ремонта является безусловным требованием безопасности пассажиров и поддержания поездов в исправном состоянии.

Впервые такие ремонтные работы в Бакинском метрополитене были проведены в январе-феврале 2020 года. В то время периодический ремонт вагонов выполняло предприятие "Метровагонмаш-сервис", действовавшее при предприятии "Метровагонмаш" АО "Трансмашхолдинг". В соответствии с условиями договора, заключенного в 2019 году, "Метровагонмаш-сервис" наряду с ремонтом вагонов должен был готовить кадры, которые в дальнейшем будут выполнять этот процесс.

С учетом принципиального отличия вагонов нового типа от поездов предыдущего поколения в депо установлено новое оборудование и стенды для ремонта. Все это позволило применять самые высокие стандарты в процессе ремонта поездов нового поколения.