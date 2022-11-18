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В Азербайджане подписаны контракты на строительство Забухчайского водохранилища

В Азербайджане подписаны контракты на строительство Забухчайского водохранилища Сегодня в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" подписаны контракты на проектирование и строительство водохранилища Забухчай в Лачынском районе, а также магистрального трубопровода с турецкой компанией Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. и азе
Инфраструктура
18 ноября 2022 г. 16:52
В Азербайджане подписаны контракты на строительство Забухчайского водохранилища

Сегодня в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" подписаны контракты на проектирование и строительство водохранилища Забухчай в Лачынском районе, а также магистрального трубопровода с турецкой компанией Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. и азербайджанской компанией North West Construction.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

В церемонии приняли участие председатель организации Заур Микаилов, заместитель председателя Рафиг Асланов и другие представители общества.

З.Микаилов отметил, что по итогам реализации проекта будут обеспечены водой посевные площади на территории Губадлинского и Зангиланского районов. На этих территориях будут внедрены новые современные системы орошения, для их эксплуатации будет установлена система дистанционного управления (SCADA).

Из Забухчайского водохранилища, объем которого составит 26,7 млн кубометров, в октябре 2023 года будет обеспечена поливной водой часть земельных участков, а в 2024 году - 12 100 га земель.

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Версия на английском языке ФотоContracts on construction of Zabukhchay reservoir signed
Версия на азербайджанском языке ФотоZabuxçay su anbarının tikintisinə dair müqavilələr imzalanıb

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