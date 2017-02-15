В Азербайджане подготовлены предложения по усовершенствованию процесса приватизации

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В результате приватизации госимущества в Азербайджане в предпринимательском секторе создано свыше 300 тыс. рабочих мест.

Как передает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Керем Гасанов на деловом форуме “Инвестиции в сфере приватизации: новые возможности и вызовы”, организованном комитетом в Баку.

Председатель комитета отметил, что в результате приватизации владельцами акций стали более 250 тыс. лиц: "В Азербайджане начат широкий процесс приватизации госимущества. В целом, плодами приватизации в той или иной форме воспользовались свыше 1,2 млн граждан. В процессе приняли участие и инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и других стран".

"За этот период приватизированы крупные предприятия, занятые в сельскохозяйственной, строительной, промышленной и других сферах. В то же время ГКВИ осуществлена приватизация сети отелей Fairmont Baku и Hilton Baku. Комитет подготовил новые предложения в связи с приватизацией, которые направлены в сотрудничающие с нами организации. Я приглашаю отечественных и иностранных предпринимателей к активному участию в процессе приватизации", - подчеркнул К.Гасанов.

Отметим, что целью форума является информирование действующих в Азербайджане субъектов предпринимательства о ходе процесса приватизации госимущества, открытых для приватизации сферах, инвестиционной среде, поощрению практических шагов по расширению участия в этом процессе. На мероприятии принимают участие более 100 субъектов предпринимательства, консультантов, деловых людей, специалистов по недвижимости, представляющих крупные холдинги, ассоциации и группы компаний страны.