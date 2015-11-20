​В Азербайджане подготовлены новые предложения по налогообложению недвижимости

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организации Общественного объединения по борьбе с коррупцией "Прозрачный Азербайджан" и поддержке Американского агентства по международному развитию (USAİD) состоялся круглый стол на тему "Привлечение к налогообложению недвижимого имущества".

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках проекта "Азербайджанское прозрачное партнерство" с целью повышения прозрачности и отчетности между правительственными структурами и неправительственными организациями.

Выступившая на мероприятии исполнительный директор организации "Прозрачный Азербайджан" Рена Сафаралиева сообщила, что в этом году основной проблемой в сфере управления недвижимым имуществом стал сбор подоходных налогов с продажи жилых и нежилых помещений, земельных участков.

Координатор проекта организации Мухаммед Мурадов в своем выступлении отметил, что налоговая ставка будет одинаковой для коммерческих и некоммерческих объектов нежилой недвижимости.

Присутствующий на мероприятии начальник отдела налоговой политики министерства налогов Ниджат Иманов ответил на вопросы участников.

На мероприятии принимали участие также представитель Службы государственного реестра недвижимого имущества и сотрудники других государственных органов.