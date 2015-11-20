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    ​В Азербайджане подготовлены новые предложения по налогообложению недвижимости

    Правительство и члены гражданского общества обсудили налоги на недвижимое имущество

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организации Общественного объединения по борьбе с коррупцией "Прозрачный Азербайджан" и поддержке Американского агентства по международному развитию (USAİD) состоялся круглый стол на тему "Привлечение к налогообложению недвижимого имущества".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках проекта "Азербайджанское прозрачное партнерство" с целью повышения прозрачности и отчетности между правительственными структурами и неправительственными организациями.

    Выступившая на мероприятии исполнительный директор организации "Прозрачный Азербайджан" Рена Сафаралиева сообщила, что в этом году основной проблемой в сфере управления недвижимым имуществом стал сбор подоходных налогов с продажи жилых и нежилых помещений, земельных участков.

    Координатор проекта организации Мухаммед Мурадов в своем выступлении отметил, что налоговая ставка будет одинаковой для коммерческих и некоммерческих объектов нежилой недвижимости.

    Присутствующий на мероприятии начальник отдела налоговой политики министерства налогов Ниджат Иманов ответил на вопросы участников.

    На мероприятии принимали участие также представитель Службы государственного реестра недвижимого имущества и сотрудники других государственных органов. 

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