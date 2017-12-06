В Азербайджане подготовлен законопроект "О техническом регулировании"

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Законопроект "О техническом регулировании" уже готов и, как ожидается, будет утвержден к концу года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

"Согласно этому закону, государство обязуется подготовить технический регламент, который ставит перед государством, производителем и импортером определенные показатели. После принятия закона необходимо также разработать механизм контроля над ним. Это, в основном, непродовольственная сфера. Электротехника, детские игрушки и пр. подпадают под сферу воздействия технического регламента", - сказал председатель комитета.