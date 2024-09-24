В Азербайджане планируется создать единый портал аренды автомобилей

11:06

В Азербайджане обсуждается вопрос создания портала, предусматривающего цифровизацию операций по аренде автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Инициатива, направленная на устранение трудностей предпринимателей и создание благоприятных условий для бизнеса автопроката, обсуждалась на заседании Тематической группы "По регулированию и стимулированию деятельности компаний по аренде автомобилей", созданной в составе Рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В заседании, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие руководитель Секретариата Комиссии, заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Вюсал Шихалиев, руководитель Рабочей группы "Развитие туризма", руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов, руководитель Тематической группы, начальник отдела транспортной политики министерства Фариз Алиев, представители других госструктур и частного сектора. Участники заседания обсудили совершенствование сферы аренды автомобилей. подчеркнули важность повышения прозрачности и эффективности деятельности субъектов предпринимательства, работающих в этой области, а также создания благоприятной бизнес-среды.