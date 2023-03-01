В Азербайджане планируется обновить инфраструктуру ирригационной сети

В Азербайджане планируется обновить инфраструктуру ирригационной сети.

В Азербайджане планируется обновить инфраструктуру ирригационной сети.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник сектора мелиорации, эксплуатации коллекторно-дренажных сетей и кадастра ОАО "Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство" Риад Ахундзаде на проходящем в Баку мероприятии "Агро Бизнес Форум Азербайджан-2023".

"Объем водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек. Соседние Грузия и Армения не присоединились ни к одному международному соглашению по рекам Кура и Араз. Более того, Азербайджан подвержен воздействию глобального потепления. В конечном итоге, вода в этих реках с каждым годом убывает. Поэтому управление водными ресурсами имеет большое значение. Однако наша ирригационная инфраструктура устарела и нуждается в обновлении. Фермеры ненадлежащим образом расходуют воду, что приводит к потерям воды", - сказал Ахундзаде.

Кроме того, по мнению Р.Ахундзаде, важным является и создание новых водных ресурсов: "Водные ресурсы неравномерно распределены по территории Азербайджана. Горные реки - это временные реки, образующиеся весной в результате таяния ледников в горах. Хотя эти реки полезны для орошения, они впадают в Каспийское море. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов", в стране планируется строительство 20 ирригационных каналов и 10 водохранилищ. Реализация этих мер приведет к созданию дополнительных водных ресурсов и грамотному управлению водными ресурсами".