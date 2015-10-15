​В Азербайджане пассажироперевозки выросли на 4%

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года предприятиями и физическими лицами в секторе транспорта и амбарного хозяйства Азербайджана перевезено 166,1 млн. тонн груза и 1380 млн. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузоперевозки увеличились на 0,6%, пассажироперевозки - на 3,6%.

За отчетный период 3,1% грузоперевозок пришлось на долю морского транспорта, 7,8% - железнодорожного транспорта, 61,4% - автомобильного транспорта, 27,7% - транспортировку через трубопроводы. За тот же период 88,0% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, а 11,8% - услугами метро и других видов транспорта.

За отчетный период в транспортном секторе перевезено 119,6 млн. тонн ненефтяных грузов, что на 1,8% больше аналогичного периода прошлого года.