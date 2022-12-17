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В Азербайджане пассажироперевозки выросли на 36%

В Азербайджане пассажироперевозки выросли на 36% В январе-ноябре текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,9% и 35,5% соответственно.
Инфраструктура
17 декабря 2022 г. 11:10
В Азербайджане пассажироперевозки выросли на 36%

В январе-ноябре текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,9% и 35,5% соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За 11 месяцев хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 197,3 млн тонн грузов. 57,4% грузов перевозились автомобильным транспортом, 30,3% - трубопроводным, 8,6% - железнодорожным, 3,5% - морским, 0,2% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 12,5%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 78,1%.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 466,2 млн пассажиров. 86,8% пассажиров перевозились автомобилями, 12,8% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 36 % artıb
Версия на английском языке Passenger transportation soars by 36% in Azerbaijan

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