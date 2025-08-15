В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом выросли почти на 3%

О нас

Инфраструктура
15 августа 2025 г. 17:28
В Азербайджане в январе-июле текущего года воздушным транспортом перевезено 2 млн 282 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 72 тыс. пассажиров (на 2,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев 99,9% авиаперевозок осуществлялись транспортными средствами государственных компаний, а 0,1% - частных компаний.

За отчетный период грузоперевозки воздушным транспортом сократились на 4,2% или 9,9 тыс. тонн - до 223,5 тыс. тонн.

Отметим, что в 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами в транспортном секторе, составил 136,9 млн тонн, из которых 0,2% перевезено воздушным транспортом.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-ə yaxın artıb  

