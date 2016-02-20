​В Азербайджане пассажироперевозки в метро сократились на 8%

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2016 года в секторе железнодорожного транспорта Азербайджана объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 9,3 млн. тонн, пассажироперевозок - 120,6 млн. человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8% и 2,5% соответственно.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, 96,5% пассажиров воспользовались услугами автобусов, 3,5% - легковых такси. Грузоперевозки увеличились на 2,8%, пассажироперевозки - 2,5%.

Объем пассажироперевозок в метро сократился на 8,2% и составил 16,8 млн. человек. Воздушным транспортом перевезено 114,6 тыс. или на 11,0% меньше пассажиров, при этом на долю государственных компаний пришлось 99,9%, частных - 0,1% перевозок. Грузоперевозки этим видом транспорта выросли на 44,9% и достигли 11,3 тыс. тонн.