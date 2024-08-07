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В Азербайджане отстранены от перевозок 65 автомобилей такси

В Азербайджане отстранены от перевозок 65 автомобилей такси В Азербайджане на основании поступивших обращений граждан из перевозок изъято 65 автомобилей такси.
Инфраструктура
7 августа 2024 г. 10:35
В Азербайджане отстранены от перевозок 65 автомобилей такси

В Азербайджане на основании поступивших обращений граждан из перевозок изъято 65 автомобилей такси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Пассажиров просят связаться как с оператором заказа такси, так и через аккаунты AYNA в социальных сетях по поводу различных проблем, с которыми они сталкиваются в сфере такси, или обратиться в колл-центр "141" и предоставить информацию о государственном регистрационном знаке транспортного средства", - говорится в сообщении.

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