​В Азербайджане открывается новый внутренний авиарейс

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" восстанавливает внутренние рейсы. Так, с этой недели начнется выполнение авиарейсов по маршруту Баку-Лянкяран-Баку.

Как сообщает Report, полеты будут выполняться с 8 ноября (раз в неделю). Самолет вылетает из Баку в 12:50, время полета - 1 час. В этот же день самолет возвращается в столицу в 20:10.

Отметим, что авиарейсы по маршруту Баку-Лянкяран-Баку будут выполняться на самолете Embraer 70.

Пока рейс не введен в онлайн-систему продажи билетов. Приблизительная стоимость билетов в этом направлении составит 40-50 манатов.

Отметим, что в последний раз полеты в этом направлении осуществлялись весной 2012 года. Лянкарянский аэропорт сдан в эксплуатацию в 2008 году и обладает международным статусом.