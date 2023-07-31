О нас

В Азербайджане оптимизированы тарифы на услуги, связанные с недвижимостью

В Азербайджане оптимизированы тарифы на услуги, связанные с недвижимостью Согласно принятому сегодня решению Тарифного (ценового) совета о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, количество тарифов в этой сфере в Азербайджане снижено с 79 до 60.
Инфраструктура
31 июля 2023 г. 18:07
В Азербайджане оптимизированы тарифы на услуги, связанные с недвижимостью

Согласно принятому сегодня решению Тарифного (ценового) совета о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, количество тарифов в этой сфере в Азербайджане снижено с 79 до 60.

Как сообщает Report, оптимизация количества услуг позволила снизить или полностью отменить плату за услуги по ряду направлений.

По новым 9 услугам, возникшим в результате изменений в законодательстве, установлены 14 тарифов, 21 тариф сохранен на текущем уровне, 29 тарифов отменены за неисполнение, 5 тарифов переведены в подгруппы и обобщены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı xidmət tarifləri optimallaşdırılıb

Самое читаемое

Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi