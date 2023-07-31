В Азербайджане оптимизированы тарифы на услуги, связанные с недвижимостью

Согласно принятому сегодня решению Тарифного (ценового) совета о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, количество тарифов в этой сфере в Азербайджане снижено с 79 до 60.

Согласно принятому сегодня решению Тарифного (ценового) совета о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, количество тарифов в этой сфере в Азербайджане снижено с 79 до 60.

Как сообщает Report, оптимизация количества услуг позволила снизить или полностью отменить плату за услуги по ряду направлений.

По новым 9 услугам, возникшим в результате изменений в законодательстве, установлены 14 тарифов, 21 тариф сохранен на текущем уровне, 29 тарифов отменены за неисполнение, 5 тарифов переведены в подгруппы и обобщены.