В Азербайджане определяются правовые основания для отказа в регистрации прав на землю

В Азербайджане планируется закрепить на законодательном уровне правовые основания для отказа в государственной регистрации прав на землю.

В Азербайджане планируется закрепить на законодательном уровне правовые основания для отказа в государственной регистрации прав на землю.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственном реестре недвижимого имущества" обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект подготовлен на основе постановлений Конституционного суда от 28 марта 2017 года и 10 декабря 2024 года, в которых указано, что в случае несоответствия категории (целевого назначения) земельного участка в представленных документах категории, утвержденной уполномоченным органом, допускается отказ в регистрации прав.

Для исключения неоднозначной судебной практики предлагается установить четкую процедуру. В случае выявления несоответствия между целевым назначением земли в документах и данными государственного земельного кадастра, органы регистрации должны в течение 15 рабочих дней провести анализ землеустроительных документов. Если данные подтверждаются — регистрация осуществляется, и кадастр корректируется, в противном случае — может быть вынесен отказ.

Таким образом, нововведения обеспечат юридическое основание для отказа в регистрации прав на земельный участок в случае, если в документах целевое назначение земли не соответствует данным государственного земельного кадастра.